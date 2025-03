Mord in OÖ, Lawinenopfer und Bablers ATV-Kritik

Nach der schrecklichen Bluttat in der Gemeinde Neukirchen an der Enknach in Oberösterreich steht der ganze Ort unter Schock. Eine zweifache Mutter wurde mit mehreren Stichen von ihrem Ehemann getötet. Und: Debatte um das Geschäft mit der Liebe. Nach heftiger Kritik aus der Politik wird der Fernsehsender ATV seine Doku-Soap am Mittwoch aussetzen und einer Prüfung unterziehen. Das alles sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.