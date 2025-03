Gemeindewahl: So reagieren die Parteichefs in Graz

In 207 Gemeinden sind die Schwarzen Sieger – das sind sogar um acht mehr als noch 2020. Insgesamt verliert man zwar 3,5 Prozentpunkte, die letztlich 43,7 Prozent sorgen in der Parteizentrale am Grazer Karmeliterplatz aber für zufriedene Gesichter. „Ein Plus wäre ja auch unrealistisch gewesen, dafür hat sich das Umfeld zu sehr geändert“, sagt Manuela Khom, für die es die erste Wahl als Parteichefin war. „Mit diesem Ergebnis haben wir aber bewiesen, dass die ÖVP die Bürgermeisterpartei ist.“