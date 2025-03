ÖVP bleibt Nummer eins – muss aber schlucken

In keinem anderen Bezirk waren am Sonntag mehr Menschen zur Wahl aufgerufen als in Graz-Umgebung. Mit 134.000 Wahlberechtigten ist man die klare Nummer eins. Und auch hier schritten deutlich mehr Leute zur Urne als zuletzt, die Wahlbeteiligung stieg auf 65,3 Prozent. Der klare Sieger ist wie schon in der Vergangenheit die Volkspartei. Allerdings mit einem gehörigen Wermutstropfen: Einerseits rutscht man von 44,4 Prozent auf 39,4 Prozent ab. Noch bitterer: In insgesamt sechs Gemeinden verliert man die absolute Mehrheit.