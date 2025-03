Urlauber randaliert in Bar und attackiert Polizei

Was war geschehen: Der 36-Jähriger befand sich gegen 2 Uhr in der Nacht in einer Bar. Der Mann war laut Polizei stark alkoholisiert und begann zu randalieren. Security-Kräfte versuchten, den Gast des Lokals zu verweisen. Doch das machte den Deutschen nur noch aggressiver. Er ging auf die Sicherheitsleute los. Diese fixierten den Randalierer schließlich am Boden und alarmierten die Polizei.