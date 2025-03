FPÖ wird Zweiter, SPÖ verliert absolute Mehrheit

Hochburgen halten

Walter Hubner, seit 1999 Bürgermeister von Vordernberg, fuhr 2020 mit 77,6 Prozent für die SPÖ ein sensationelles Ergebnis ein – und hat sich nun noch einmal selbst übertroffen und landet bei 78,5 Prozent der Stimmen. In Wald am Schoberpaß verliert die SPÖ einen einzigen Prozentpunkt an die ÖVP und hält nun bei 73 Prozent, auch in Kammern im Liesingtal bleibt die SPÖ bei rund 65 Prozent, die ÖVP gibt ein paar Prozent an die FPÖ ab.