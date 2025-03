Robert Klauß ist tipp3-Trainer des Jahres

Turbulente Monate

Der vor zwei Wochen noch an einem seidenen Faden hing. Was er sich nie anmerken ließ: „Ich bin bei mir geblieben, war auf die Arbeit fokussiert“, schaufelte er sich mit den Siegen gegen Borac und den GAK wieder frei. „Solche Auf und Abs gibt es nur bei uns. Ich habe hier in 15 Monaten schon mehr erlebt, als andere Trainer in zehn Jahren.“