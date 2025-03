Spätes Tor lässt Brasilien gegen Kolumbien jubeln

Argentinien Tabellenführer

Durch den Sieg springt Brasilien in der Südamerika-Qualifikation mit 21 Punkten aus 13 Spielen zunächst auf den zweiten Platz. Weltmeister Argentinien steht mit 25 Zählern und einem Spiel weniger an der Spitze. Am Dienstag (Ortszeit) kommt es dann zum Top-Duell zwischen den beiden Erzrivalen. Paraguay besiegte Chile unterdessen 1:0, Peru schlug Bolivien 3:1 und gab die Rote Laterne an die Chilenen ab.