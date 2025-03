Nach Einbrüchen geht in Tiroler Ort die Angst um

Haben sich in Aldrans Einbrecher eingenistet? Der Verdacht liegt nach zwei Einbrüchen in dieser Woche nahe. Den Anfang machten Unbekannte, die sich am Montagnachmittag Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafften. Dort stahlen sie einen Tresor, in dem sich Bargeld, Schmuck, Sparbücher und Münzsammlungen befanden. Dem Besitzer entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.