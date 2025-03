Jedes zweite TikTok-Video über ADHS falsch

Jugendliche überschätzen Zahl der ADHS-Betroffenen

In den sozialen Medien kursieren viele Videos zu ADHS – und das hat Auswirkungen: Gerade Jugendliche, die sich selbst mit ADHS diagnostiziert haben, überschätzen die Verbreitung der Störung in der Bevölkerung deutlich. Durch die Videos fühlen sie sich außerdem in ihrer Annahme bestätigt, ADHS zu haben.