Deutschland gegen Italien – ab 20.45 Uhr LIVE

Deutschland will erstmals ins Final Four der Nations League, Italien zum dritten Mal in Folge daran teilnehmen. Das personell geschwächte Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann strebt im Viertelfinal-Hinspiel gegen die „Azzurri“ heute (20.45 Uhr) in Mailand eine gute Basis für die Retourpartie in Dortmund an. Italien hat sich zuletzt im Aufwind präsentiert und gilt nicht unbedingt als Lieblingsgegner der Deutschen