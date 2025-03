Kündigungen im Krankenstand nehmen in Salzburg zu

Rund 220.000 Mal ließen sich Mitglieder der AK Salzburg im Vorjahr beraten, meistens telefonisch. Sie wendeten sich etwa an die Arbeitsrechtsberatung. „Im Schnitt werden wir einmal pro Woche mit einer Kündigung im Krankenstand konfrontiert. Die Betriebe wollen sich meist die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sparen“, berichtete am Dienstag AK Salzburg-Präsident Peter Eder. Oft treffe es auch langgediente Mitarbeiter, mit dem Hintergrund, deren nächsten Sprung in der „Abfertigung alt“ zu vermeiden.