„Das ist wirklich ein Ski-Desaster!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: Rapids Einzug in die Top 6, Sensationsklub Blau-Weiß Linz, Marcel Sabitzer, Bayern München, Atletico Madrid, die anstehenden Länderspiele, der Formel-1-Saisonauftakt in Australien, das „Ski-Desaster“ für Österreich und die Anzug-Farce bei den Skispringern (alles im Video oben).