„Es war finanziell nie so schwierig wie jetzt“

In seiner Zeit als Bürgermeister hat Hammer sechs Landeshauptleute erlebt. „Bei einem Sprechtag mit Landeshauptmann Krainer musste ich einmal bis halb 3 Uhr in der Früh warten, bis ich meine Wünsche für die Gemeinde deponieren konnte.“ Viel hat sich verändert in 41 Jahren. Statt Ställen bauten die Landwirte irgendwann Pensionen, mit den Thermengästen kam der wirtschaftliche Aufschwung. „Bald steht der Glasfaser-Ausbau an, das ist mir ein großes Anliegen“, sagt Hammer, der eine Apple Watch trägt und am Freitag vor der Wahl die Jugend zur „Burger“-Meister-Party lädt.