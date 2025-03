Émilie Dequenne stirbt mit 43 Jahren an Krebs

Im Laufe ihrer Karriere stand sie für 55 Filme vor der Kamera, brillierte in emotionalen Dramen und anspruchsvollen Arthouse-Produktionen. Sie wurde mit dem renommierten César-Filmpreis ausgezeichnet und erhielt in Cannes den Preis als Beste Schauspielerin in der Kategorie „Un Certain Regard“. Auch in Hollywood war die Belgierin kein unbeschriebenes Blatt: An der Seite von Robert De Niro spielte sie in „Die Brücke von San Luis Rey“.