Ist DAS das schärfste Dekolleté der Saison?

Kylie schwärmte jedenfalls schon vor Verkaufsstart von ihrer Kollaboration mit dem Fashion-Label. „Ich habe Poster Girl immer schon angebetet, aber ich habe mich wirklich in ihre Latex-Stücke verliebt. In ihnen fühle ich mich so selbstbewusst und sexy.“ Deshalb sei es ihr eine ganz besondere Ehre, eine limitierte Kollektion „dieser unglaublichen Latex-Designs“ mit ihrer Marke Khy zu präsentieren.