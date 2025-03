Nächstes Kapitel im Bozen-Krimi kann steigen

Der sechste Viertelfinalspieltag brachte die Entscheidung: Meister Salzburg, nach dem Serien-4:0 über Fehervar Zuschauer, trifft im Eishockeyliga-Halbfinale ab Dienstag auf Bozen – der Auftakt steigt in der Eisarena. Die Südtiroler machten in Villach den Sack mit 4:2 zu, KAC parallel bei Pustertal mit 3:1 alles klar. Nur: Die Kärntner müssen auf ihren Gegner warten – Linz glich in Graz im fünften Spiel in Folge, das in die Overtime ging, mit dem 4:3 die Serie aus, hat Sonntag im Showdown Heimrecht.