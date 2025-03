Die ÖVP ist jetzt jünger und weiblicher geworden

Erfolgsrezept verraten

Zwei Vertreter der neuen Ortschef-Garde holte Zauner gestern in St. Pölten vor den Vorhang: Doris Kirstorfer hatte in Münchendorf, Bezirk Mödling, die jahrzehntelange Vorherrschaft der SPÖ gebrochen. Manuel Zusag war dies in Lichtenwörth, Bezirk Wiener Neustadt, bereits 2020 gelungen – heuer hat er die Absolute errungen. Beide geben das gleiche „Erfolgsrezept“ an: Sie wollen die anderen Faktionen und auch die Bürger in Entscheidungen miteinbeziehen.