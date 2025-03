Veraltete Gesetze bedrohen freilaufende Haustiere

Skandal: Hunde in Fallen gefangen und getötet!

Besonders erschreckend ist die Gesetzeslage in Burgenland, Tirol und Oberösterreich: Dort dürfen Hunde ohne Einschränkungen erschossen werden – selbst wenn sie bereits in einer Falle gefangen sind. In der Steiermark ist der Abschuss je nach Jahreszeit erlaubt, in Niederösterreich, Wien, Vorarlberg und Salzburg gibt es widersprüchliche, kaum praxistaugliche Regeln.