Ausgebüxter „Odin“ bekam nach Rettung Hausarrest

In Erdspalte gefangen

Als „Odin“ auch am folgenden Tag keine Anstalten machte, wieder an Tageslicht zu kommen, schwante der Besitzern Schlimmes. In ihrer Not rief die Frau die Feuerwehr zu Hilfe. Und die Kameraden gingen professionell an das Problem heran. Zuerst einmal galt es, „Odin“ in der meterlangen Erdspalte aufzuspüren. Was gar nicht so einfach war. Im Lichtkegel eines Handscheinwerfers war schließlich das hellbraune Fell des Katers zu erkennen – hinter Sand und Gesteinsbrocken.