Wohltätige Hilfe für Kinder und Witwen in Syrien

In Österreich gibt es viele Forderungen, Menschen aus Syrien so schnell wie möglich wieder in ihre Heimat zurückzuschicken. Dass viele Menschen auch anders denken, zeigt eine Initiative des Osttiroler Vereins „Bildung bringt Frieden“. Dieser setzt sich seit drei Jahren für insgesamt 715 Kinder, Witwen und alte Menschen in den Lagern Maryam, Yousef und Simeon westlich von Aleppo ein.