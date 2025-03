Feuer ist unter Kontrolle, aber die Gefahr bleibt

Heute viel Know-how und Spezialausrüstung

Wir haben in den letzten Jahren nicht nur viel gelernt, sondern auch viel Spezialausrüstung angeschafft. So konnten wir den Brand diesmal rasch eindämmen“, betont Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner mit Blick auf den verheerenden Brand auf der Rax, der 2021 tobte. Aber auch durch zahlreiche Auslandseinsätze habe man so viel Know-how, „dass mittlerweile andere Länder bei uns nachfragen“, sagt er stolz.