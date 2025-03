SKN St. Pölten fährt gegen KSV 3:1-Sieg ein!

Durch den 3:1-Heimsieg gegen Mittelständler Kapfenberg am Freitag zogen die Niederösterreicher an Rapid II vorbei. Die Jung-Rapidler kassierten beim 0:3 in Voitsberg (10.) die höchste Saisonniederlage. Weder Stripfing noch Lafnitz kommen nach einem 1:1 im Kellerduell vom Fleck. Austria Lustenau (11.) reichte beim 1:0 gegen den Vorletzten Horn das erste Tor im Frühjahr zum ersten Heimsieg seit Mai.