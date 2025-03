Jetzt meldet sich „Big Air“-Veranstalter zu Wort

„Es ist keine schöne Situation, wir hätten uns das alles anders gewünscht, wollten das alles so natürlich nicht“, meldet sich nun Organisator Patrick Riepl zu Wort. „Es sind um die 25 Gläubiger. Wir haben mit allen persönlich gesprochen, sie zeigen zu 90 Prozent auch Verständnis – es wird keiner komplett durch die Finger schauen. Leider besteht bei so einer Veranstaltung immer ein Risiko“, ergänzt Riepl, dessen Budget für das Event 2,5 Millionen Euro betragen hatte. 400.000 € waren von Tourismus, Stadt & Land an Förderungen gekommen.