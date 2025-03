„Einer der größten Raubüberfälle im Weltfußball“

„Kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe“

„Das ist einer der größten Raubüberfälle, den Sie jemals im Fußball sehen werden. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. PSG war absolut herausragend“, sagte Jamie Carragher bei CBS Sports und lobte die beeindruckende Leistung von Liverpool-Torhüter Alisson Becker. „Das war heute Abend die wohl beste Leistung seiner Karriere, auf jeden Fall im Liverpool-Trikot. Wenn Liverpool den Wettbewerb gewinnt, wird man sich noch jahrelang an diese Leistung erinnern.“