Nach harten Monaten nun wieder Licht in Sicht

„Für die Tänzer war es eine große Herausforderung, dass teilweise drei bis vier Proben mit unterschiedlichen Musikstücken in einem Raum stattfanden“, gibt Fichtenbaum Einblicke in den Ballettalltag. Aufgrund der herausfordernden Trainingssituation musste etwa das Projekt „Junge Choreografen“ verschoben werden. Stattdessen wird nun am 24. Mai ein Ballettabend mit Peter Breuers Meisterwerk „Carmen“ sowie dem „Bolero“ gezeigt.