Fleischmann: „Code des Islam bleibt das Kopftuch“

Was ist bloß los in der heutigen Zeit? Schlechte Nachrichten scheinen allgegenwärtig, die Gesellschaft ist unruhig, die Welt ist im Wandel. Immer mehr junge Menschen radikalisieren sich über TikTok. Die Plattform, die für ihre kurzen, unterhaltsamen Videos bekannt ist, wird zunehmend auch für die Verbreitung extremistischer Inhalte genutzt. Algorithmen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Strengere Regulieren werden gefordert. Welche Codes Extremisten haben und wie in vier Phasen eine Gesellschaft destabilisiert werden kann, erfahren Sie im Video!