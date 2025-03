Bus rollt mit Krebsimpfung durchs Burgenland

Österreichweit erkranken jährlich zwischen 400 und 500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. In den meisten Fällen sind Humane Papillomaviren (HPV) der Auslöser dafür. Aber auch andere Krebserkrankungen im Rachenraum und an den Geschlechtsorganen können bei Männern und Frauen durch den Virusstamm verursacht werden. Was viele nicht wissen: „Mit der HPV-Impfung kann das Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, um bis zu 95 Prozent reduziert werden“, sagt Krebshilfe-Präsidentin Michaela Klein.