Umstrittenes Projekt für das Wirtschaftswachstum

Auf die Errichtung des ersten gemeindeübergreifenden Gewerbegebietes haben sich die Unterländer Gemeinden St. Johann, Going am Wilden Kaiser und Reith bei Kitzbühel verständigt. Grund dafür: In den drei Gemeinden gibt es kaum noch leistbare Gewerbeflächen und die bestehenden Betriebe stoßen schon an ihre Grenzen.