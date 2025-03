Kallan feiert erfreulichen Saisonabschluss

Was für ein starker Saisonabschluss! Rodler Noah Kallan holte sich beim letzten Junioren-Weltcuprennen in Sigulda (Lettland) einen souveränen Sieg. Der Ebener gewann vor den beiden Deutschen Hannes Roder und Marco Leger. Der zweite Österreicher, Paul Socher, belegte Rang 14. Erst am Donnerstag raste Kallan bei der Junioren-EM im selben Eiskanal zu Silber.