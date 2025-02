Eine Million für Forellen und Äschen in der Glan

Glanfische sollen von Süden in den Norden gelangen

Bis Ende Mai soll an der Stadtgrenze zu Ebenthal ein 250 Meter langes und drei Meter breites Entlastungsgerinne errichtet werden, in dem die Glanfische – vorwiegend Äschen, zur Freude der Fischereiberechtigten vermehrt auch wieder Forellen – vom Süden wieder Richtung Norden gelangen können, um hier zu laichen. Derzeit wird ihnen das durch eine Sohlschwelle, die dem Hochwasserschutz dient, aber verwehrt.