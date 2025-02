Vater verlor nach Unfalltod von Sohn seinen Job

Es war zuviel für einen Vater, der seinen 19-jährigen Sohn an einen Alko-Geisterfahrer veroren hat. Und täglich an der Unglücksstelle vorbeikommen sollte. Er wurde krank, ist seinen Job los. Jetzt kommen für die Familie auch noch finanzielle Sorgen dazu und eine Freundin geht in die Offensive, um zu helfen.