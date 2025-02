Berühmter Tauchplatz wird zur Todesfalle: 2 Tote

Am Donnerstag bezahlten zwei russische Urlauber einen Tauchgang in diesem traumhaften Gebiet mit ihrem Leben. Die Tauchgruppe wurde in den Gewässern südlich von der philippinischen Hauptstadt Manila von starken Strömungen mitgerissen. Ein Taucher ist ersten Erkenntnissen zufolge ertrunken, der andere soll von Haien angegriffen worden sein, wie die Agentur AP unter Berufung auf die philippinische Küstenwache berichtete.