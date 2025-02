Leerstand in Hartberg: Neues Hotel bringt Hoffnung

Auf diese Erwähnung hätte Hartberg wohl gerne verzichtet: Mittwochabend wurde die oststeirische Stadt in der „Zeit im Bild“ als Negativbeispiel für Leerstände in der Innenstadt genannt. Der Wert liegt demnach bei fast 50 Prozent. „Aber auch Hartberg kann sich weiterentwickeln“, sieht Hannes Lindner, Geschäftsführer der Beratungsfirma Standort + Markt, die Situation nicht hoffnungslos. „Man wird sich aber jedenfalls neue Nutzungen überlegen müssen.“ Sprich: Shops werden kaum in größerer Zahl in das Stadtzentrum zurückkehren.