In der Medaillensammlung fehlt nur noch Gold

Als amtierender Vize-Europameister reist Noah Kallan zu der 46. Junioren-EM nach Sigulda in Lettland. Bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz Anfang Februar gelang dem Rodel-Nachwuchstalent die Fahrt zu Bronze. Was fehlt dann noch? Gold! „Ja logisch. Das wäre immer das Ziel, ist aber nicht so leicht“, sagt Kallan vor den beiden entscheidenden Fahrten am Donnerstag. Die ersten Trainings verliefen „durchwachsen“. Bei Stürzen ist ihm auch ein wenig Material gebrochen. In Sigulda hat es Temperaturen um den Gefrierpunkt, das Eis auf der Bahn ist dementsprechend knackig, was es für die Nachwuchs-Athleten nicht einfacher macht. „Durch das, dass es so schwierig ist, haben auch andere Probleme“, sieht es der Ebener nicht so streng.