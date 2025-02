Gewinnen Sie 10×2 Tickets für die Rocklegende

Seit über drei Jahrzehnten begeistert der vierfache Grammy-Gewinner mit seinem einzigartigen Sound aus Rock, Soul und Funk. Songs wie „Are You Gonna Go My Way“, „Fly Away“ oder „American Woman“ haben ihn unsterblich gemacht. Jetzt meldet sich Kravitz mit neuer Musik zurück und bringt seine spektakuläre Live-Show in die Bundeshauptstadt.