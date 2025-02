Heinz Fischer: „Verstehe Vorgehensweise von VdB“

Heinz Fischer, Ex-Bundespräsident und SPÖ-Grandseigneur, berichtete im Talk bei Rainer Nowak über politische Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Österreich. Die Mehrheiten der großen Parteien seien in den letzten Jahren verloren gegangen. Stattdessen seien Rechtsaußenparteien erstarkt – in Österreich die FPÖ und in Deutschland die AfD.