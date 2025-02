Kinderlied-Work-out mit Arnold Schwarzenegger

Doch hinter der lustigen Einlage steckt eine ernste Botschaft: Arnie ist das neue Gesicht der Gesundheitskampagne „You‘ll Be Back“ vom Medizintechnik-Unternehmen Zimmer Biomet Holdings. Die Aktion richtet sich an Millionen Menschen, die unter Gelenkschmerzen leiden – sei es an Hüfte, Knie oder Schulter.