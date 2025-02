Dim statt Mahr: Hofübergabe im blauen Landtagsklub

Neuen Klubchef einstimmig gewählt

Der 60-jährige Dim ist in der Klubsitzung am 24. Februar einstimmig zum neuen Obmann gewählt worden. Darüber informierte LH-Vize Manfred Haimbuchner am Mittwoch gemeinsam mit dem designierten und dem scheidenden Obmann „über die Personalentscheidung, die sich seit einigen Wochen angekündigt“ habe und über die die „Krone“ schon vorab berichtet hat. Haimbuchner dankte Mahr für die jahrelange gute Zusammenarbeit und hob u.a. dessen „Hartnäckigkeit“ hervor.