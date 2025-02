Tiroler Polizei jagt unbekannte Kennzeichendiebe

Es war eine böse Überraschung für einen Niederländer, als er am Dienstagnachmittag nach einem Skitag zu seinem Pkw zurückkehrte. Die vordere Nummerntafel fehlte! Unbekannte Diebe dürften zwischen 10 und 15 Uhr am Parkplatz des Skigebietes „Schlick 2000“ in Fulpmes ihr Unwesen getrieben und das Kennzeichen abmontiert haben.