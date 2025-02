Frederiks angebliche Ex-Geliebte überrascht im TV

Plötzlich Rolling Stones!

Nach ihrem Klavier-Act legte Casanova noch eine Schippe drauf und wechselte nahtlos zu einer mitreißenden Performance von „(I Can’t Get No) Satisfaction“ der Rolling Stones. Zehn Tänzerinnen und -tänzer begleiteten sie dabei in einer energiegeladenen Choreografie, die das Publikum von den Sitzen riss. Das Publikum feuerte sie begeistert an. Am Ende wurde Casanova für ihren außergewöhnlichen Auftritt mit stehendem Applaus belohnt.