Ralf-Patrick Häusle hat bereits im Sommer die Entscheidung getroffen, dass es seine letzte Saison als Profi-Handballer werden wird. Er ist bereit für einen neuen Lebensabschnitt und freut sich auf ein neues Lebenskapitel. Die Veröffentlichung vor wenigen Tagen hat in der Psyche aber was ausgelöst. „Seitdem ringe ich schon mit der Entscheidung“, gibt der Bregenzer Keeper in „Handball – Das Magazin“ (im Video) zu.