Brillant! Neymar rächt sich mit „olympischem Tor“

Was für eine Galavorstellung von Neymar! In der 27. Spielminute versenkte der Superstar des FC Santos beim Duell mit Inter de Limeira einen Eckball direkt im gegnerischen Tor. In Südamerika wird ein derartiges Kunststück als „olympisches Tor“ bezeichnet. Zuvor hatte sich Neymar immer wieder Pfiffe und Buhrufe gefallen lassen müssen. Neben seinem Treffer steuerte der 33-Jährige noch zwei Assists bei.