Streit um Wiener Stau-Chaos: Harter Konter aus NÖ

Ohne Pendler keine Staus?

Kein Wunder. Sima will nämlich den Pendlern die Schuld an den täglich zutage tretenden Verkehrsproblemen der Bundeshauptstadt in die Schuhe schieben. Und um diese zu beheben, plant die rote Politikerin kurzerhand, das Verkehrsaufkommen an der Stadtgrenze „um 50 Prozent“ zu senken. Was da wohl in den nächsten Jahren auf jene Niederösterreicher zukommt, die nach Wien zur Arbeit pendeln? Immerhin sagt Sima: „Wenn die Pendler nicht mit dem Auto kommen würden, hätten wir in Wien keine Verkehrsprobleme.“