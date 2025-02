Betrunkene Lenker: Überschläge, Absturz, Kollision

Zum ersten Unfall kam es am Samstagnachmittag in Achenkirch. Um von der Achenseestraße nach links in den Ort abzubiegen, ordnete sich ein Deutscher auf dem Abbiegestreifen ein. Zur selben Zeit fuhr ein 28-jähriger Brite von Achenkirch kommend in die Kreuzung ein. Dabei geriet sein Auto zu weit nach rechts, prallte gegen eine Leitschiene und drohte, gegen das Auto des Deutschen zu schleudern. Dieser versuchte, auszuweichen und kollidierte dabei mit dem Auto einer Österreicherin (43), die auf der Achenseestraße an dem abbiegenden Pkw vorbeifahren wollte.