Salzburger Sammler: „Ich will ins Guinness-Buch“

„Ich möchte mit meiner Sammlung einen Weltrekord aufstellen und ins Guinness-Buch der Rekorde kommen“, erklärt er mit entschlossenem Blick. Der kürzlich Vater gewordene Kellner ist sich sicher, die größte Sammlung von Weltbanknoten zu besitzen – aus bestehenden Staaten, Kolonien, Protektoraten, militärischen Besetzungen und Staaten oder Königreichen, die nicht mehr existieren. Auf Geldscheine aus 277 dieser Herkunftsländer kommt der Kellner bereits. Die Exemplare in den Ordnern schillern in verschiedensten Farben. Man merkt ihm die Freude an, als Mazzucco eine australische Dollar-Note mit Queen Elizabeth in der Hand wedelt.