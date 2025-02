Eigener Trainer: „Er ist der schlechteste …“

Es herrscht dicke Luft beim Posch-Klub. Nach seiner Einwechslung in der Halbzeit, erzielte Lookman nur eine Minute später den Anschlusstreffer zum 1:3. Als Atalanta dann in der 60. Spielminute einen Elfmeter zugesprochen bekam, trat der Torschütze an und vergab kläglich an Brügge-Tormann Simon Mignolet. Dafür erntete der 27-jährige scharfe Kritik von seinem Trainer. „Ich denke, er ist einer der schlechtesten Elfmeterschützen der Geschichte, selbst im Training tritt er sie wirklich schlecht“, so der Atalanta-Coach.