Champions League: „Desaster“ für Topnation

Nachdem am Dienstag Milan (gegen Feyenoord) und Atalanta (gegen Brügge) aus der „Königsklasse“ geflogen waren, verabschiedete sich am Mittwoch auch Juventus Turin aus der Champions League. In Eindhoven ging es nach Toren von Ivan Perisic (53.) und Ismael Saibari (74.) beziehungsweise Timothy Weah (63.) in die Verlängerung. Dort hatte PSV dank Ryan Flamingo (98.) gegen Juventus das bessere Ende für sich.