LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol muss gegen den WAC ran

Neben der Wiener Austria ist der WAC derzeit in der Bundesliga die Mannschaft der Stunde. In diesem Jahr wurden Rapid und Sturm Graz besiegt und außerdem der Einzug ins Cup-Semifinale fixiert, derzeit steht man bei sechs Pflichtspielsiegen in Folge und auf Tabellenrang drei. Nun geht es am Samstag auswärts gegen Nachzügler WSG Tirol – eine Partie, die für WAC-Coach Dietmar Kühbauer als aufschlussreiche Standortbestimmung dient.