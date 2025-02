Wien-Anschlag vereitelt ++ Villacher-Gedenkmarsch

Kaum eine Woche nach dem blutigen Terroranschlag in Villach mit einem toten Jugendlichen und mehreren Verletzten folgte bereits der nächste Schock: Ein Jugendlicher soll einen Anschlag am Wiener Westbahnhof geplant haben. Der erst 14-jährige Jugendliche mit österreichischer Staatsbürgerschaft und türkischen Wurzeln wurde bereits am 10. Februar in Währing von Spezialkräften der WEGA und Ermittlern des Landesamtes für Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung (LSE) festgenommen. Erst jetzt wurden die brisanten Details bekannt.