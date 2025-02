So war Grinse-Attentäter ++ Entführungsversuche

Ahmad G, der Grinse-Attentäter von Villach bastelte sich eine IS-Flagge aus einem Müllsack und hängte sie an die Wand – die „Krone“ sprach mit seinen Quartiergebern und Nachbarn. Und: Drei mutmaßliche Entführungsversuche an Volksschulkindern sorgen im 7. Bezirk für große Verunsicherung. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 18. Februar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.